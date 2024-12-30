شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرض نتنياهو.. إصابة زوجة رئيس وزراء الاحتلال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مقربة من عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زوجته سارة مصابة بفيروس كورونا.

وتتواجد سارة نتنياهو منذ أيام في ميامي لقضاء عطلتها مع نجلها الأكبر يائير. وقالت المصادر لـ"ynet"، إن سارة لم تعود حتى هذه اللحظة إلى إسرائيل لهذا السبب، وعند تعافيها ستعود فورًا.

وأضافت: "أنها في حديث معها تشعر بالأسف الشديد لعدم تواجدها مع زوجها الذي يتعافى في مستشفى هداسا عين كارم من عمليته السابقة".

ويأتي ذلك في وقت يتواجد فيه نتنياهو بأحد الأقسام الأرضية في مستشفى إسرائيلي يتلقى فيه العلاج بعد إجراء عملية جراحية له في البروستاتا.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية جراحية مساء امس الاحد لاستئصال البروستاتا في مستشفى عين كارم بالقدس حيث تم تأكيد عدم إصابته بأورام سرطانية، وأكد الطبيب المسئول في المستشفى عن حالة رئيس وزراء الاحتلال، أن العملية تمت بنجاح، وأن نتنياهو استفاق من التخدير.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بشأن اشتباه إصابة نتنياهو بالسرطان: "انتهت العملية الجراحية التي خضع لها رئيس الوزراء بنجاح ودون أي تعقيدات. استيقظ رئيس الوزراء من التخدير، وحالته جيدة وهو في وعي كامل. ونقل إلى وحدة التعافي تحت الأرض المجهزة للحماية، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى تحت المراقبة لبضعة أيام"، واستمرت العملية لمدة ساعتين تقريبا، وأُجريت تحت تأثير التخدير الكامل في موقع محصن تحت الأرض في المستشفى.