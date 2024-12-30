شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية بمحافظة الجيزة.. التقديم بداية من 1 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تشغيل 20 سائق نقل ثقيل بنظام السركى اليومى.

وأوضحت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الطلبات تقدم شخصيًا باليد بمقر ديوان عام المحافظة بالإدارة العامة للموارد البشرية - إدارة التعيينات، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025، ولمدة 15 يومًا.

وأكدت محافظة الجيزة، ضرورة إرفاق المستندات التالية بالطلبات:

-صورة من المؤهل الدراسى أو محو الأمية.

-صورة شهادة الميلاد.

-صورة شهادة التجنيد.

-صورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

-صورة من رخصة القيادة المهنية درجة أولى سارية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن من يقع عليه الاختيار، مطالب بتقديم أصل جميع مسوغات التعيين، التى ستطلب منه حينها، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد عن طريق البريد، أو قبل أو بعد الموعد المحدد.