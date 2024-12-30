شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتحسين أحوال الأئمة والدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: التقارير الدولية ترسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى.. احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط وأوكرانيا ترتفع مع تنصيب ترامب

اقرأ أيضا..2024 عام للنسيان.. 2025 عام الأمل.. احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط وأوكرانيا ترتفع مع تنصيب ترامب.. وعودة وشيكة لانتظام حركة التجارة العالمية.. التقارير الدولية ترسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى.. ونهج الإصلاح ودقة مسار الدولة كلمة السر



الرئيس السيسى يوجه بتحسين أحوال الأئمة والدعاة وبالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب.. الرئيس يستعرض تعزيز عملية تشكيل الوعى السليم وجهود تجديد الخطاب الدينى وتطوير آلياته

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