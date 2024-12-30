شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد غدا الأربعاء الموافق 1 يناير صرف معاشات 2025، وذلك مع تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات اعتباراً من بعد غد الأربعاء 1 يناير، بحيث يكون زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، وسيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.