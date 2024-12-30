شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعين حمدى الحماحمى رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة ، ويأتي ذلك في في إطار الحرص على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الهيئات التابعة للوزارة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني .



الدكتور حمدي الحماحمي

وحصل الحماحمي على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى إدارة الأعمال وذو خبرة سابقة فى مجال صناعة الدهب والاحجار الكريمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

على جانب أخر وفى نفس السياق قدم الوزير الشكر للواء أحمد سليمان رئيس المصلحة السابق على جهوده التي بذلها طوال فترة توليه رئاسة المصلحة، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال تلك الفترة.