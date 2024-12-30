شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ إجراءات طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إشارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ إجراءات طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة

استهل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة فى استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

اليعلاج البرد وكورونا.. نصائح بسيطة للتغلب على الأعراض وتجنب انتقال العدوىعلاج البرد وكورونا قد يتطلب نفس العناية الطبية، مع مراعاة أن كورونا ومتحوراته قد تبدو أصعب إلى حد ما فى الأعراض مقارنة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، إلا أن بروتوكول العلاج قد يتشابه فى الحالتين إلى حدٍ كبير، وهو ما يوضحه تقرير موقع "كليفيلاند كلينيك". رئيس الوزراء يسلم غدا عقود بعض وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميًا بمد فترة القيد الشتوى لـ8 فبراير

أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم جميع الأفرع والمناطق التابعة له بمد فترة القيد الشتوى للأندية، لينتهى فى 8 فبراير المقبل بدلا من يوم 31 من يناير المقبل.

دار الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآنى العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التى تستلزم الشكر عليها.

أحمد عدوية.. أحبه أنيس منصور وكتب له جاهين وكان المفضل لـ ليلى مرادرحل عن عالمنا سلطان الأغنية الشعبية، أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية فى مصر، وواحد من أبرز الأصوات التى نجحت فى التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة فى قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو"، التى أصبحت رمزًا لفترة ذهبية فى تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه فى ذاكرة الأجيال. نقل وترميم أكثر من 56 ألف قطعة.. السياحة تعلن نسب التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميًا عن نسب التنفيذ بمشروع المتحف المصري الكبير، والأعمال المنتهية والتى لم تنته بعد، حيث جاءت النسب كالآتي:

الخليج 365 يتقدم بالتهنئة لقرائه الأعزاء بمناسبة السنة الجديدة

يتقدم الخليج 365 بالتهنئة الخالصة لقرائه الأعزاء، بمناسبة العام الجديد 2025، متمنيا أن تكون هذه السنة الجديدة عاما مليئا بالخيرات على مصرنا الغالية، وأن تنعم بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار، فى ظل أمنيات كبيرة بأن تتضافر جهود كل المصريين للتغلب على كل التحديات، من أجل مستقبل حافل بالنجاحات والإنجازات تليق بالشعب العظيم.

وزير الداخلية يبحث خطط تأمين رأس السنة وأعياد المسيحيين

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).. لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى.. التفاصيل

يبحث كثير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات، إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعد غدا الأربعاء الموافق 1 يناير صرف معاشات 2025، وذلك مع تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

تعرف على حدود استخدام InstaPay بعد مد الإعفاء من رسوم التحويلات

يعد قرار مد الإعفاء من رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستا باى من العوامل الداعمة للتحول الرقمى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك.