شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالقاهرة تنتهى من إصلاح كسر خط مياه وتبدأ فى إعادة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم بالطريق البطيء بالدائري أمام مستشفى البنك الأهلى، وذلك بعد الدفع بكافة المعدات والأجهزة والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح وجارى الآن ضخ المياه.للمناطق المتأثرة .

وتأثرت 3 مناطق بكسر الخط وهى مناطق (منطقة الاستثمار - عباد الرحمن - منطقة أبراج سما).

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بالطريق البطيء بالدائري امام مستشفى البنك الاهلى، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125