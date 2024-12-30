شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد وسط البلد ويبحث تخصيص شوارع للمشاة فقط والان مع تفاصيل الخبر

قام دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعدد من قيادات المحافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الجولة تأتى فى إطار دراسة تنفيذ توجيهات دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة شارع الألفى، وشدد على رفع كفاءة الشارع وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات به، والزام المحلات والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها ومنع الاعتداء على الممرات الخاصة بالمشاة.

وكانت الدولة قد قامت بتطوير شارع الألفي حيث خُصص للمحال وروادها وتم عمل مسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلي إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة.

