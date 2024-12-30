شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل عريف وإصابة 3 جنود فى معارك بشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود قُتلوا وأصيبوا جراء إطلاق قذيفة "آر بي جي" على قوة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون.

وقد قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 824 قتيلا في صفوف جنودنا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.