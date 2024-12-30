شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بمركز أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف، تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين.

ووجه النائب، بتلافي جميع الملاحظات داخل المشروعين تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقريتين خلال الفترة القادمة.

وتفقد النائب، أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر الصليبة بشبرامنت، بداية من طريق المريوطية إلى ترعة الشبرامنتية بطول 3 كم، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، مشددًا برفع معدلات تنفيذ الأعمال والانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال الرصف.

رافق نائب المحافظ، المهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وزينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندسة مي صلاح الدين المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمد حسين مدير عام الصرف الصحي بابوالنمرس والحوامدية، ومسؤولي مديرية الطرق، وشركات الكهرباء، والاتصالات، والشركات المنفذة للأعمال.