شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير يتصدر قائمة جارديان لأبرز متاحف جديدة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " الفراعنة والأقنعة والقوارب من العصر البرونزي: ستة متاحف جديدة بارزة حول العالم في عام 2025"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على المتاحف الجديدة البارزة التي سيشهد العالم افتتاحها فى 2025، ووضعت المتحف المصرى الكبير على رأس القائمة وخصصت صورة التقرير الرئيسية للمتحف.

وقالت إن عام 2025 يقدم وفرة من المتاحف الجديدة من مركز يوروبا الثقافي الرائع في لاجوس، نيجيريا، إلى المتحف المصري الكبير الذي تأخر كثيرًا في الجيزة.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع الذي تأخر كثيرًا، سيكون أكبر متحف أثري في العالم وتكلف بالفعل أكثر من مليار دولار، ولم يُفتتح بالكامل بعد، لكن الزوار حصلوا على فرصة لتجربة صالات العرض الرئيسية خلال افتتاح محدود كتجربة تشغيل.

وقالت إن الزوار يُستقبلهم تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لرمسيس الثاني، من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد. وأصبح التمثال شيئًا مألوفًا في مصر بعد نصبه في أحد أكثر ساحات القاهرة ازدحامًا في عام 1955 وظل هناك لمدة 50 عامًا، معرضًا لتلوث المرور والهزات من القطارات المارة القريبة.

ويتأثر التصميم الداخلي والخارجي للمتحف بشكل كبير بأهرامات الجيزة، والتي يمكن رؤيتها من أعلى الدرج الكبير المكون من ستة طوابق. وتضم 12 صالة رئيسية تماثيل ملكية وأبو الهول وتوابيت ومسلات وأعمدة من الجرانيت. وتغطي هذه الصالة فترة زمنية شاسعة تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني، ومن أبرزها تمثال الملكة حتشبسوت الراكعة.