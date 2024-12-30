شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم فى مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقاً لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تتساقط معها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا شمالاً تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية كما توجد فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم غد الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدًا، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.



