شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اشتراكات قطار العاصمة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية العام الجديد 2025 ينتهى اشتراك القطار الكهربائى LRT- قطار العاصمة – ويوفر الاشتراك نسبا كبيرة من التخفيضات مقارنة بسعر التذكرة تصل لـ50%، وفى النقاط التالية أسعار اشتراكات القطار حسب عدد المحطات.

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، بنسبة تخفيض 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية.

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، وبنسبة تخفيض 47%

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ600 جنيه، وبنسبة تخفيض 42%

يغطى الاشتراك عددا غير محدود للرحلات طوال الشهر

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات .

حتى 7 محطات بـ15 جنيها.

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها.

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.