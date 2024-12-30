شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآنى العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التى تستلزم الشكر عليها.

جدير بالذكر أن دار الافتاء اطلقت حملة جديدة بعنوان "سلوك المسلم في استقبال العام الجديد"، والهدف من الحملة: التوعية الدينية بأهمية استمرار المسلم في المحافظة على المبادئ والأخلاق الدينية في العام الجديد، وضبط سلوكه بضوابط الشرع الشريف، ومحاسبة نفسه على ما مضى، ومجاهدتها فيما بقي، وتحفيز المجتمع على تبني القيم الدينية في كل وقت، ونبذ كل ما هو مخالف لذلك من الأقوال والأفعال

اما الرسالة الدينية الأساسية: التأكيد على القيم الإسلامية، وتعزيز القيم الدينية مثل حسن الخلق، والتوبة، ومحاسبة النفس ومجاهدتها، والإخلاص، والتعاون، عام جديد من خلال التمسك بتعاليم الدين: تسليط الضوء على أن الرجوع إلى تعاليم الإسلام يمثل فرصة لـ بدء عام جديد مليئ بالسلام الداخلي والرضا الروحي.