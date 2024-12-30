شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: تلقينا 188 ألف شكوى خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز خلال العام 2024 ومختلف أفرعه الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الإدارات المختلفة بالجهاز، والهادفة لضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن حل شكاوى المستهلكين، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بما يكفل حق المستهلك في الإستهلاك العادل المُستدام، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز التنافسية، كما يتضمن التقرير دور الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التجارة والتنمية ، وكذا التعاون من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة وحماية المستهلك.

أولي جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024، اهتمامًا كبيرا بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، كأحد الملفات الهامة بالجهاز، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية وإهتمامها بضبط الأسواق، لا سيما مع وجود بعض التغيرات الإقتصادية والإجراءات الحكومية من إستقرار في سعر صرفالنقد الأجنبي، والتي ألقت بظلالها علي السلع الأساسية من حدوث إنخفاضات ، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من استمرار اتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي إطار التكليفات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ومدي توافرها بالأسواق، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التنفاسية بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً عن الإهتمام بشكاوي المستهلكين الواردة للجهاز والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي في أسرع وقت .

وأشار رئيس الجهاز ، إلي أن الجهاز خلال العام 2024 وتنفيذاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن، كثف من جهوده الرامية لضبط الأسواق وأسعار السلع، من خلال التواجد الميداني للجهاز بمختلف الأسواق، فضلاً عن التنسيق مع السادة المحافظين، لعمل جولات ميدانية داخل كل محافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وإتاحتها بالأسعار المناسبة بما يضمن عدم حجب السلع عن المواطنين، مما يُعزز الشفافية و التنافسية .

وأضاف رئيس الجهاز، إلي الإهتمام بمنظومة شكاوي المستهلكين،كأحد محاور عمل الجهاز والتي أصبح بها تطور ملموس في تقليل زمن معدل الإستجابة لشكاوي المواطنين، مما إنعكس علي رفع نسبة إنجاز شكاوي المواطنين بنسبة إنجاز 94.8%.

لافتاً إلي، إطلاق تطبيق حماية المستهلك بالتنسيق مع "مركز معلومات مجلس الوزراء " وذلك في إطار التكليفات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحول الرقمي وإطلاق التطبيق للتيسير علي المواطنين في التقدم بالشكاوي والبلاغات، الأمر الذي يُسهم في ضبط الأسواق .

ويتستهدف جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية العمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات بما يتماشي توجيهات القيادة السياسية ورؤيه مصر 2030 وذلك من خلال تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة عبر عدة محاور وهم (توعية / حماية / رقابة / المجتمع المدني) .

أولاً: منظومة شكاوي المستهلكين

تلقي الجهازخلال عام 2024 عبر مختلف طرق ورود الشكاوي، عدد 188.340 شكوي وبلاغ من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوي بنسبة إنجاز 94.8 % ، كما تلقي في ذات العام عدد 2350 شكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، فيما إحتلت شكاوي السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية النصيب الأكبر بعدد 35.578 شكوي بنسبة 18.9% ، بينما إحتلت الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بعدد 31.635 شكوي بنسبة 16.8 % من إجمالي الشكاوي الواردة للجهاز.

ثانياً: 《منظومة ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :

أولي جهاز حماية المستهلك، إهتماماً بالغاً بشأن ملف ضبط الأسواق وأسعار، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التنافسية، بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وفي إطار ذلك قام السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع السادة المحافظين بمحافظات ( القاهرة – الجيزة - الغربية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – بني سويف – البحيرة ) ، وذلك للقيام بجولات ميدانية،لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، والتأكد من إستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تنافسية، وكذلك منع أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة بالأسواق تؤثر علي حقوق المستهلكين، وكذا التعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه في إطار القانون.

وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق :

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالعديد من الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات سلبية غير منضبطة، وذلك من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وأسفرت الجهود الرقابية عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور علي 130071 منشأة تجارية، وتحرير عدد 33028 محضر للمخالفات الآتية ( عدم الإعلان عن الأسعار / البيع بأزيد من السعر المُعلن / حبس السلع الإستراتيجية عن التداول / عدم إصدار فواتير / تداول سلع مجهولة المصدر / إعلانات مُضللة وسلوك خادع ...........)

ثالثاً : 《منظومة الإعلام والتوعية》 :

يلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويًا في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ويشمل هذا الدور جهودًا متواصلة لتثقيف المستهلكين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالاستهلاك الرشيد والمستدام، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وحمايتهم من الممارسات السلبية غير المُنضبطة .

تدريب طلبة الجامعات المصرية



وفي هذا الإطار، أولي الجهاز إهتماماً كبيرا بتوعية المستهلكين بإعتبارها رقابة استباقية مما يُسهم في خفض مُعدلات الشكاوي الواردة للجهاز، وعليه فقد قام الجهاز من خلال " ادارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية" بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية، بعقد العديد من دورات التدريب وورش العمل لطلبة كليات الإعلام بمختلف الجامعات ومنها ( جامعة القاهرة / جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا / جامعة 6 أكتوبر / جامعة المنوفية / جامعة الجلالة "وذلك لرفع الوعي الإستهلاكي لدي طلبة وطالبات الجامعات بإعتبارهم أحد عوامل القوة الشرائية في المجتمع .

تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في مارس من كل عام ، أطلق الجهاز دليل خدمات وحقوق المستهلك ،ويُعد إطلاق الدليل خُطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز وكذلك الشروط والبيانات الواجب التعرف عليها قبل إتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات .

تم الإعلان عن استدعاء للعديد من السلع المتنوعة ومنها ( السيارات / الهواتف المحمولة وملحقاتها ) بين العديد من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري، وذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك علي أمن وسلامة المستهلكين .

قام رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال العام 2024 بالعديد من الأنشطة والفاعليات والتي كان الهدف منها هو ضبط الأسواق ومنع الممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين وتعزيز التنافسية بما يكفل حق المستهلكين .

( توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء )

وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز التعاون وإجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وكذا إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للجهازMobile Application للتسهيل علي الواطنين في التقدم بالشكاوي وإتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقمياً .

(توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات)

وقّع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

أطلق الجهاز في ديسمبر 2024 مبادرة تحت عنوان " تجارة الكترونية مُنضبطة " للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال ،وحل كافة شكاوي المستهلكين، وهذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر .



أطلق الجهاز في "ديسمبر " تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك تيسيراً علي المواطنين في تقديم الشكاوي، بما يهدف من تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين بما يتوافق مع خُطة الدولة في التحول الرقمي.

( ندوة تثقيفية بحزب الشعب الجمهوري )

ألقي رئيس جهاز حماية المستهلك، ندوة تثقيفية، بحزب الشعب الجمهوري، حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وآلياته الرقابية في حماية حقوق المستهلكين، وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب من مجلسي ( النواب / الشيوخ ) والأمناء، والأمناء المساعدين بالمحافظات.

وحضر رئيس الجهاز، حلقة نقاشية "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفيرة / مشيرة خطاب " رئيس المجلس " والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .

( لقاء رئيس الجهاز بالجمعيات الأهلية )



التقي رئيس الجهاز، بعددٍ من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث التعاون والتنسيق في مجالات حماية المستهلك، وتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية ،ونشر الوعي بحقوق المستهلكين والرقابة الشعبية "طبقا للقوانين واللوائح ".

استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك نظيره النيجيري، السيد " ادامو عبد الحي " المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا والسيدة بولا أدينيكا "مدير ادارة التحقيقات "، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

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واستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك، الملحق التجاري التركي بالقاهرة، السيد هاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين ، المصري والتركي ، وانتهي الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين .

وحضر رئيس جهاز حماية المستهلك إجتماع ( عبر تقنية زووم ) بخبراء حماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد بسويسرا، وذلك لبحث سُبل التعاون بين ، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

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علي هامش حضوره مؤتمر جهاز حماية المنافسة حول قانون وسياسات المنافسة ، عقد ابراهيم السجيني، لقاءًا مع تريزا موريرا، رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك، وذلك لبحث سٌبل التعاون، ونقل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك .