شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات الرسمية في مصر 2025 .. اعرفها باليوم والتاريخ والمناسبة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية



يأتى ذلك فى الوقت الذى بات يفصلنا فيه ساعات عن العام الميلادى الجديد 2025 ، والذى يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبل.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد

25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء



مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025



1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة