شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة حدائق أكتوبر التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) بمدارس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

وتعمل الإدارات التعليمية بالجيزة على الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يناير المقبل، بتوفير مستلزمات واحتياجات المدارس لعقد التقييمات للطلاب، ووضع الأسئلة وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها حتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، ومنها مكافحة الغش داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع السماح للطالب بالحصول على وقته بالكامل المخصص لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب كل مادة دراسية، إضافة إلى التأكد من أن طباعة الأسئلة تم بشكل يضمن قرأتها لدى الطلاب.