شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة البدرشين التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) بمدارس الإدارة، وذلك على النحو التالي:-

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.

وشددت المديريات التعليمية على أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكمله لدرجاته فى الترم الثانى بالعام الدراسي 2025-2024، إضافة إلى أن درجات الطالب فى تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء تقييمات أو اختبارات شهر تضاف إلى درجات الطالب فى الفصل الدراسي الثاني ويحدد حالة الطالب من النجاح والرسوب نهاية العام الدراسى.

وحددت المديرية والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، ومنها مكافحة الغش داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع السماح للطالب بالحصول على وقته بالكامل المخصص لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب كل مادة دراسية، إضافة إلى التأكد من أن طباعة الأسئلة تم بشكل يضمن قرأتها لدى الطلاب.