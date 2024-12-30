شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الإثنين 30-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين 30-12-2024، البطاطس بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توسعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد.

وضخت كميات كبيرة في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

