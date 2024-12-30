شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عمار تستقبل السفير مرفت التلاوي رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت التلاوى رئيسة مهرجان اسوان الدولى لأفلام المرأة، والأستاذ محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والأستاذ حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل عضوة مجلس أمناء المهرجان، لمناقشة الإجراءات التحضيرية لتنظيم المهرجان فى دورته التاسعة.

وقد بدأ اللقاء بتقديم القائمين على المهرجان خالص التهانى إلى المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة، مشيدين بجهودها المبذولة فى ملف تمكين وحماية المرأة وملف حقوق الانسان على المستوى التشريعى والقانوني، ومتمنيين لها المزيد من النجاحات فى مهام منصبها الجديد.

و أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها وتقديرها لتخصيص مهرجان دولى لأفلام المرأة فى مصر واستمرار نجاحه للسنة التاسعة على التوالى، مؤكدة على دعم المجلس الكامل للمهرجان، ومعربة عن تطلع المجلس إلى دمج الشباب وخاصة الفتيات فى هذه الصناعة الهامة ،وضرورة تصحيح الصورة السلبية التى تقدم عن المرأة المصرية فى بعض الأعمال السينمائية.

فيما أكدت السفيرة مرفت التلاوى على أن المهرجان له صدى كبير وينتظره الجميع دورته التاسعة، موضحة ما يقدمه من مواهب شابة تعمل بجهد لتقديم أفلام تناقش قضايا المرأة المصرية، وتقدم الصورة الحقيقية لها فى ظل ما تشهده من إنجازات ومكتسبات وما حققته من نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة .

فيما أكد محمد عبد الخالق أن المهرجان يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة المصرية خاصة فى عقول الشباب كما يوفر تدريبات عملية للشباب لإخراج مجموعة مؤهلة للخروج فى سوق العمل.

وأوضح حسن أبو العلا أنه من بين ٥٠ فيلم تم إخراجه فى المهرجان على مدار الثمانى سنوات هناك ٣٥ فيلم تم إخراجه على ايدى سيدات .

وتحدثت الدكتورة عزة كامل عن جهود منتدى نوت ونجاحاته خلال الدورات السابقة للمهرجان، وخطة عمله خلال الدورة القادمة.