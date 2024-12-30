شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يبحث مع رابطة العلماء المصريين الأمريكيين سبل تطوير العلاقات المصرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج للشئون الأمريكية، مع مجلس إدارة رابطة العلماء المصريين الأمريكيين الكنديين برئاسة الدكتور محمد عطا الله، سبل تطوير العلاقات المصرية الأمريكية من خلال أربعة محاور رئيسية، تتمثل في الطاقة المتجددة، والطب الوقائي لمكافحة السرطان والأزمات القلبية، والموارد البشرية والعلوم السياسية والاجتماعية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا والتحديث في وسائل النقل والتشييد والسيارات.

وشارك في اللقاء - الذي جاء عقب اختتام المؤتمر السنوي للرابطة في القاهرة - الدكتور طارق الشافعي رئيس رابطة الأطباء المصريين الأمريكيين.

وحرص وفد العلماء والأطباء والمهندسين في المهجر على إبراز اهتمامهم الكبير بنقل الخبرات والاستثمارات والتجارب الناجحة في المجالات المختلفة، والتعاون في جذب مزيد من الخبرات العلمية والأكاديمية والتقنية الأمريكية والكندية إلى مصر، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والبشرية والعلمية.

وقام مجلس إدارة رابطة العلماء، خلال اللقاء، بتكريم السفير الدكتور سامح أبو العينين في ختام المؤتمر السنوي تقديرًا لدعمه لجهود الرابطة في تطوير العلاقات المصرية الأمريكية، وإسهاماته العلمية والأكاديمية.