شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مواقع التحويلات المرورية بمحيط محطة مترو نصر الدين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المرحلة الأولي للمحطة رقم 13 المقرر إنشاؤها أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية، بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحى جنوب الجيزة.

شملت جولة المحافظ، متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام.

وحرص المحافظ، على معاينة الخرائط التفصيلية والدراسات المرورية المعدة للتحويلات المرورية اللازمة، استعدادًا لتنفيذ الأعمال بمنطقة نفق نصر الدين باتجاه ميدان الجيزة وتسليم قطاع جديد خلال الأيام المقبلة والوقوف على المواقع والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وخلال تفقد المحافظ لشارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لـ شارع الأهرام، وجه برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13، مشددًا على الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومدى كفاءة وفاعلية التحويلات المرورية للتيسير علي المواطنين.

وفى ختام جولته، حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة بداخل المتحف الزراعى بحى الدقى، والتى وجه خلالها الحى وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع القمامة ومخلفات الأشجار بداخل المتحف وتحسين كفاءة النظافة.

رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، ومحمد رزق رئيس حي الدقي.