شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ اليوم الإثنين 30-12-2424 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار اللحوم والفراخ، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، في أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وطرحت أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، اليوم، كيلو اللحوم السوداني بسعر 275 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بسعر 135 جنيهًا، وذلك ضمن ما توفره من سلع غذائية أساسية، منها الزيت، والسكر، والأرز، والخضراوات.

وتوفر أسواق اليوم الواحد جميع احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء، إذ توفر السلع من المُزارع أو المُنتج إلى المستهلك بشكل مباشر دون المرور على الحلقات الوسيطة، مما يُسهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ وخلق بيئة تسوق مريحة ومنظمة للمواطنين.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، والذي يقام يوم الإثنين من كل أسبوع، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.