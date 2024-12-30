شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يتداول 17 سفينة ويشهد تصدير 31059 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 30 ديسمبر 2024 03:06 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31059 طنا تشمل : 16300 طن يوريا و 760 طن ملح و 2400 طن كلينكر و 6500 طن جبس خام و 5099 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32093 طنا تشمل : 10114 طن قمح و 11709 طن حديد و 7800 طن ذرة و 970 طن خشب زان و 1500 طن خردة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 366 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2807 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50032 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123551 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1124 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4397 حركة .
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