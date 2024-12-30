شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يتداول 17 سفينة ويشهد تصدير 31059 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31059 طنا تشمل : 16300 طن يوريا و 760 طن ملح و 2400 طن كلينكر و 6500 طن جبس خام و 5099 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32093 طنا تشمل : 10114 طن قمح و 11709 طن حديد و 7800 طن ذرة و 970 طن خشب زان و 1500 طن خردة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 366 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2807 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50032 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123551 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1124 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4397 حركة .