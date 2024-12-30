شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30-12-2024 حتى السبت المقبل والعظمى 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 30 ديسمبر 2024 إلى السبت 04 يناير 2025، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

الإثنين 30 ديسمبر 2024:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على ) مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) وسرعة الرياح ( 60:40 كم / ساعة) وارتفاع الأمواج من ( 2.5 3.5 متر).

نشاط رياح على أغلب الأنحاء تصل سرعتها (35) كم / ساعة) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024:

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السوا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 01 يناير إلى السبت 04 يناير 2025:

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.