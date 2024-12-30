شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بمحافظة القاهرة، يوم السبت الموافق 2025/1/18 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23، وفى النقاط التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول بالقاهرة.

جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025

السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء 2 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الإجتماعية