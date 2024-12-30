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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالإثنين، 30 ديسمبر 2024 03:04 م
تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بمحافظة القاهرة، يوم السبت الموافق 2025/1/18 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23، وفى النقاط التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول بالقاهرة.
جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025
السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة
الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء
الثلاثاء 2 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية
الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الإجتماعية
جدول امتحانات 3 اعدادي
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