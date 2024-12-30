شكرا لقرائتكم خبر عن طرح زيت الطعام بسوق اليوم الواحد.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بأسواق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات، خاصة الأساسية، كما توفر الوزارة منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ويتم طرح عبوة زيت الطعام الخليط زنة 1 لتر بسعر 64 جنيها بجانب طرح كافة المنتجات الأخرى .

ويأتي ذلك في الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في تعزيز المخزون الاستراتيجي لكل المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وزيادة مخزون السكر التمويني لأكثر من 11 شهرا وزيت الطعام لأكثر من 7 أشهر، وكذلك توفير كميات كبيرة من سلع الأرز والمكرونة والسمن والبقوليات مما أدى الى نجاح الوزارة في اطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة حيث تعتمد المبادرة على طرح سلع بكميات كبيرة، وبأسعار مخفضة من 20 الى 30% وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء كل مستلزماتهم من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بجودة عالية ، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة جميع المنتجات أول بأول .