شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الإثنين 30-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 30-12-2024، الطماطم بسعر 7.5 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم، في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن وزارة التموين ضمنت احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.