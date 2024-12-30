شكرا لقرائتكم خبر عن بدء زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات خلال يومين.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمام الدولة، لذلك تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتباراً من بعد غد الأربعاء فى زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب آخر، نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.