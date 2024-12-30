شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 30-12-2024 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الإثنين 30- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية - الطماطم 7.5جنيه. - البصل الأحمر 15 جنيها. - البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها - بطاطا 11 جنيها - الخيار بـ 22جنيها. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها. - الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها. - الفلفل الألوان بـ 55 جنيها . - الليمون بـ 55 جنيها. - الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 30 جنيها. الموز البلدي بـ 26 جنيها. الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها. البرتقال 16 جنيها. الجوافة 30 جنيها.

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