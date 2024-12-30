شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: أمطار طوال الأسبوع قد تصل جنوب الدلتا والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هناك سيطرة كبيرة للكتلة الشمالية شديدة البرودة الرطبة مع انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة لتهبط هبوط كبيرًا نهاراً و لأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 3 – 4 °م ليلاً ليسود جو شتوي شديد البرودة مع استمرار الأجواء المذبذبة "زيادة التذبذبات الحرارية".

أضاف فهيم أن هناك توقعات بتتشكل صقيع في مناطق مصر الوسطى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والظهير الصحراوي الغربي للدلتا خاصة المناطق المنخفضة "رجوه – وادي النطرون – طنبول " ومناطق شرق الدلتا "الكسارة وما حولها".

أشار فهيم إلى أن هناك أمطار غزيرة بدأت من مناطق الساحل الشمالي الغربي وصلت مناطق شمال الدلتا "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد" وتستمر طوال الأسبوع على فترات متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة غزيرة ومن الممكن أن تصل إلى جنوب الدلتا والقاهرة خلال منتصف الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى هبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة نشطة مما يزيد الإحساس أكتر بتليجة كهيك.

