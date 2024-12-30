شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى حى الزيتون جنوب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "شهيد جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة".

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من اقتراب المجاعة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه انعدام الأمن الغذائي، ونقص المساعدات الإنسانية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا.

وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا شمال قطاع غزة، فيما تؤكد تقارير أن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة، وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي، ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.