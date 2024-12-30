شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، الخضراوات بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات في سوق اليوم الواحد بالعمرانية، اليوم الإثنين، على النحو التالي:

-كيلو الطماطم بـ5 جنيهات.

-2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ15 جنيهًا.

-كيلو الخيار بـ18 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ25 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أبيض "شبكة" بـ32 جنيهًا.

-كيلو الليمون بـ40 جنيهًا.

-كيلو الكوسة بـ15 جنيهًا.

-كيلو الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان العروس أو الأبيض بـ12 جنيهًا.

-الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات.

-كيلو البطاطا بـ8 جنيهات.

-كيلو الجزر بـ10 حنيهات.

-كيلو فلفل الألوان بـ40 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ12 جنيهًا.

-كيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

-كيلو البسلة بـ25 جنيهًا.

-الكرنب البلدي بـ15 جنيهًا.

-الكرنب الأحمر بـ15 جنيهًا.

-القرنبيط بـ20 جنيهًا.

-البروكلي بـ20 جنيهًا.

ويوفر السوق جميع احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء، إذ يوفر السلع من المُزارع أو المُنتج إلى المستهلك بشكل مباشر دون المرور على الحلقات الوسيطة، مما يُسهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ وخلق بيئة تسوق مريحة ومنظمة للمواطنين.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.