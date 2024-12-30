شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026 على 3 أقساط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية على النحو التالى: موضحة أنه في إطار التيسير على أولياء الأمور، فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025,2026 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.

-متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى المقبل 2025,2026 سيكون على النحو التالى:

- قيمة المصرفات هى 18 ألف و650 جنيها " ثمانية عشر الفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهى قيمة اضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

- بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية: إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس 58 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.