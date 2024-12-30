شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

للأسبوع الرابع على التوالي، طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، الفاكهة بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

وجاءت قائمة أسعار الفاكهة، اليوم الإثنين، في سوق اليوم الواحد بالعمرانية، على النحو التالي:

-كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا.

- كيلو البرتقال بصرة بـ14 جنيهًا.

- كيلو البرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا.

- كيلو البرتقال البلدي "شبكة 2 كيلو" بـ25 جنيهًا.

- كيلو اليوسفي البلدي بـ15 جنيهًا.

- كيلو التفاح الأحمر بـ55 جنيهًا.

- كيلو التفاح الجولد بـ65 جنيهًا.

- كيلو الكانتلوب بـ15 جنيهًا.

- كيلو الرمان بـ30 جنيهًا.

- كيلو الجوافة بـ25 جنيهًا.

- الفراولة "طبق" بـ30 جنيهًا.

ويطرح سوق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويضمن سوق اليوم الواحد بحي العمرانية، وصول السلع لأهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، بمرونة أكبر، إذ يتيح الفرصة للمنتجين والمزارعين وأصحاب المصانع، لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، مما يسهم في حصولهم على احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.