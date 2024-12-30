شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة شمال الجيزة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة شمال الجيزة التعليمية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) بمدارس الإدارة، وذلك على النحو التالي:



جدول استرشادي لا متحانات الصف الثالث الابتدائي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الأول الإعدادي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الأول الثانوي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الثاني الابتدائي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الثاني الاعدادي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الثاني الثانوي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الخامس الابتدائى



جدول استرشادي لامتحانات الصف الخامس الابتدائي



جدول استرشادي لامتحانات الصف الرابع الابتدائي



جدول استرشادي لامتحانات الصف السادس الابتدائي



جدول استرشادي لامتحانات الصف السادس

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بأهمية الالتزام بخطة شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل دون حذف أو تخفيف، وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية للترم الأول، على أن يلتزم الطلاب بالحضور وعدم توقف الدراسة، مشددة على أن الأسبوع الأخير من الدراسة سوف يتم تخصيصه للمراجعة على المناهج الدراسية فى إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.

وشددت المديريات التعليمية على أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكمله لدرجاته فى الترم الثانى بالعام الدراسي 2025,2024، إضافة إلى أن درجات الطالب فى تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء تقييمات أو اختبارات شهر تضاف إلى درجات الطالب فى الفصل الدراسي الثاني ويحدد حالة الطالب من النجاح والرسوب نهاية العام الدراسى.

وحددت المديرية والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، ومنها مكافحة الغش داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع السماح للطالب بالحصول على وقته بالكامل المخصص لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب كل مادة دراسية، إضافة إلى التأكد من أن طباعة الأسئلة تم بشكل يضمن قرأتها لدى الطلاب.



