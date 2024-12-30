نقيب المهندسين يدشن افتتاح دورة المشاريع الاحترافية PMP

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القاهرة - سامية سيد - النبراوي: برنامج التدريب مشروع قومي وهو تحد كبير تخوضه النقابة

دشّن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، افتتاح دورة المشاريع الاحترافية PMP والتي تنظمها نقابة المهندسين عبر تطبيق "زووم"، والتي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب على مجموعات، وقال المهندس طارق النبراوي "نقوم بمشروع قومي وهو تحد كبير تخوضه النقابة بهيئة مكتبها ومجلسها حيث وضعت خطة تدريبية تنتهي بنهاية 2025 "، موجهًا شكر نقابة المهندسين وتقديرها للمهندس الاستشاري أحمد السيد للقيام بدور عظيم كمحاضر "متطوعًا"، معظمًا من دور هيئة المكتب والمجلس الأعلى في قبولهم هذا التحدي الكبير.

وقال نقيب المهندسين: "لا نستطيع إغفال دور لجنة الشباب والتي كانت سببًا في بداية هذا المشروع الكبير"، موجهًا التحية لتكاتف وتعاون جميع الشعب الهندسية بالنقابة، مؤكدًا على أن الجميع يتضافر لإنجاح هذه التجربة، داعيًا المهندسين المتدربين للاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي ومعاونة النقابة في إنجاحه حيث تعد هذه التجربة عينة للتحديات التي تواجهها النقابة سعيًا للنجاح فيها.

وتطرق "النبراوي" في كلمته إلى مواجهة النقابة لتحد كبير وهو ملف التعليم الهندسي، حيث تسعى النقابة أن يكون كافة أعضائها المنتسبين إليها من خريجي كليات ومعاهد هندسية على مستوى عال من الكفاءة، مشددًا على تصدي النقابة لكافة المنشآت التعليمية الهندسية التي لا تستطيع تخريج مهندس على مستوى جيد، موضحًا أن مواجهة هذا الملف تحد كبير، مبديًا استعداد جميع المسئولين في النقابة لتلقي أي استفسارات أو انتقادات أو تعديلات واقتراحات.

وأكد المهندس طارق النبراوي على تعاون وتكاتف الجميع لإنجاح أهدافها خلال هذه الفترة، مؤكدًا سعي النقابة الدائم لحماية مهنة الهندسة وعودتها إلى مكانتها، إضافة إلى سعيها المستمر في الدفاع عن المهندسين وتقديم كافة الخدمات لهم سواء كانت اجتماعية أو تدريبية.

من جانبه عبّر المهندس محمود حامد عرفات- أمين عام النقابة، عن سعادته بمشاركته في افتتاح البرنامج التدريبي مشيرًا إلى أنها مبادرة برعاية المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وتشارك بها شعب النقابة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف منها تأهيل المهندسين للحصول على شهادة PMP الدولية، لافتًا أن قيمة الحصول على هذه الدورة في السنوات السابقة كانت تبلغ "ألفي جنيه" وكان هذا المبلغ يمثل أقل من 50% من تكلفتها في باقي الأماكن التدريبية.

وقال عرفات: "لدى النقابة طموح كبير في زيادة أعداد المهندسين المستفيدين من هذا البرنامج على مستوى الجمهورية، ومن هنا جاء التفكير في هذه المبادرة".

وثمّن الأمين العام من الدور الكبير الذي قامت به لجنة برنامج المشاريع الاحترافية برئاسة المهندس طارق النبراوي ودور الذي يقوم به المهندس الاستشاري أحمد السيد، لإصراره على القيام بتدريب 10 آلاف متدرب المستهدف تدريبهم "متطوعًا" بدون أي مقابل، مشددًا على حرص النقابة على تلقي أي ملاحظات لتطوير البرنامج التدريبي، إضافة إلى حرصها على تقديم الخدمة التدريبية لكافة المهندسين في أماكنهم تجنبًا للمشقة عليهم، مُبديًا استعداد نقابة المهندسين على تنفيذ أي برامج تدريبية مقترحة بأقل تكلفة خدمة لمهندسي مصر.

بدوره أثنى المهندس الاستشاري أحمد السيد- استشاري إدارة المشاريع والمحاضر الدولي للبرنامج (متطوعًا)، على دعم ومساندة نقيب المهندسين وهيئة المكتب ومجلس النقابة وتكاتفهم لإنجاح هذا المشروع التدريبي الكبير، مؤكدًا أن نقيب المهندسين كان قد أكد على دعم قيمته خمسة آلاف جنيه لأول عشرين متدرب ممن تقدموا لاختبار PMI ويحصل على الشهادة الدولية، منوهًا لوجود منصة محاكاة للاختبارات "أون لاين"، كما أن المحاضرات ستتم حسب أحدث تعديلات معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا أن معهد PMI تم إنشاؤه عام 1969 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويضم المعهد كبار الخبراء في العالم في إدارة المشاريع، منوهًا أن كل إصدار يصدر من كتاب ال PMBOK الإصدار عن المعهد يتم إلغاء الإصدار الذي قبله في حين أن آخر إصدارين من الكتاب وهو الإصدار السابع والذي كان مكملًا للإصدار السادس وليس لاغيًا له، معلنًا أنه في الشهور الأولي من بداية العام القادم من المتوقع أن يشهد الإصدار الثامن من الكتاب

وتطرق "السيد" في كلمته إلى تصنيفات شهادات PMI، موضحًا أن عدد شهادات المعهد كانت ثمانية مجالات ولكن منذ شهر يناير عام 2021 أصبح عددهم سبعة عشر شهادة احترافية، وأن عدد الحاصلين على شهادة PMP الدولية يقارب المليون وأربعمائة ألف محترف.

وانتقل المحاضر الدولي للبرنامج المهندس الاستشاري "أحمد السيد" إلى شرح متطلبات الاختبار الدولي، حيث تتطلب الحصول على ثلاث سنوات خبرة في إدارة المشاريع مضافاً إليها 35 ساعة تدريبية يتم الحصول عليها مع نهاية تدريب النقابة

فيما قال المهندس الاستشاري مبروك عامر رئيس شعبة الهندسة الكهربائية: "أن تدريب عدد 10 آلاف مهندس على برنامج PMP عمل كبير وغير مسبوق"، موجهًا الشكر لنقيب المهندسين على تبنيه هذا البرنامج، وهيئة المكتب والمجلس والمهندس الاستشاري أحمد السيد على تضافر جهودهم لتنظيم هذا الحدث الكبير.