شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الحفاظ على المناسيب الآمنة للمصارف الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وأوضح التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، واجراءات التعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .

وقال سويلم، إن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .

وأضاف أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك 2.650 على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، ونهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك 17.200 على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، ونهو إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، ونهو إنشاء سحارة ك 7.200 على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، ونهو عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 115 متر، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بالاسماعيلية، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك 2.00 على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا ، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول 300 متر بالبر الأيسر، وحماية جسر مصرف دفشو بطول 700 متر بالبر الأيسر ، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيره الاسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول 400 متر بمحافظة الدقهلية ، كما يجرى تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكه الصرف العام بمنطقه وادى الصعايدة ، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك 0.7200 على مصرف المحيط الغربي ببني سويف ، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة 2 بمحافظة قنا.

ويتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل "الصالحية و راجح و الجمعية بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات وخليج العويري بمحافظة الاسكندرية – دنفيق و القاطع بمحافظة قنا " .

يذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 418 ألف فدان ، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية فى زمام 67 ألف فدان، كما يجرى التنسيق لاطلاق "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.40 مليون فدان.