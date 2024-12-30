شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: ندعم الدولة المصرية لحماية الحدود من الصراعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ببرقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات وجموع الزراعيين بأكبر التقدير والاعتزاز والفخر والأمل.

وأعرب نقيب الزراعيين في برقية التهنئة، عن دعم جموع الزراعيين لسياسات الرئيس السيسي في التمسك بمبادئه الراسخة في الحفاظ على مصر حدودا وجنودا وشعبا وسط أمواج عاليه صراعات مدمرة وأوطان تتمزق من حولنا وتدخل في شؤون البلدان وإنه لايجرؤ أحدهم أن يخدش من قدر ومكانة مصر ولو قدر أنملة من حدودنا الغالية ويتوازي مع ذلك دور الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن المياه.

وشدد "خليفة"، على أن كل المهندسين الزراعيين علي قلب رجل واحد في دعم توجهات الدولة المصرية، رغم هذه التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن، وأن سياسات الرئيس السيسي في سباق مع الزمن لمواجهة هذه الصعاب والتقدم المستمر وان جموع الزراعيين تواصل دعمها للرئيس السيسي.

واختتم البرقية بتمنيات مجلس النقابة وجموع الزراعيين للرئيس السيسي بأن يكون في تمام الصحة وأن يجازيه الله خيرا عن شعبه ووطنه.