شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الثانوى الأزهرى للترم الأول بالفقه والرياضيات والفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين امتحانات النقل الثانوي الأزهرى للفصل الدراسى الأول، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان بمادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات، ويؤدى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم بمادتى الفقه والفلسفة والمنطق، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان بمادتى الفقه والرياضيات البحتة، والقسم الادبى بمادتى الفقه والعروض والقافية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدة ضوابط منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح فى البعض الآخر دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تغيب فيها مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى فى الدور الأول مرتبطا بالمنهج الذى يتم تحديده لكل فصل دراسى بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثانى شاملا المنهج كله.



كما يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول فى صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد فى الدورين الأول والثانى) دخول الامتحان فى العام التالى مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب. ( أما الطالب الباقى للإعادة فى بعض المواد فى الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد فى الدورين الأول والثانى فلا يحتسب عامه عام رسوب).