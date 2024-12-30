شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يُوجّه باعتبار 9 يناير يومًا وطنيًا للحداد على وفاة جيمى كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن وجَّه باعتبار يوم 9 يناير 2025 يومًا وطنيًا للحداد فى أنحاء الولايات المتحدة على وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، صباح اليوم /الإثنين/.

كان البيت الأبيض قد نكَّس الأعلام، حدادًا على الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذى تُوفي عن عمر ناهز 100 عام.