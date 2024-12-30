شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة.

وأيد 89% من القراء تؤيد شن حملات لضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة، بينما عارض 11% من القراء مطالب شن حملات لضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة.