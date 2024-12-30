شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يُنكس الأعلام بعد وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البيت الأبيض الأمريكى بتنكيس الأعلام، بعد وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد قال إن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر كان رجل مبادئ وإيمان وتواضع، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة ورجل عمل إنسانى غير عادى.

وتوفى الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأورد مركز كارتر وصحيفة واشنطن بوست وصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن -نقلا عن نجل كارتر- أن الرئيس الأميركى الأسبق الذى قاد البلاد بين عامى 1977 و1981، توفى بعد ظهر الأحد فى منزله فى بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين.

وكان كارتر مزارعا فى حقول الفول السودانى فى ولاية جورجيا، وواجه خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة مشكلات، منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن فى إيران، ، وحصل فيما بعد على جائزة نوبل للسلام.