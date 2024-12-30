شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يأمر بإقامة جنازة وطنية فى واشنطن للرئيس الأمريكى الراحل جيمى كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، بإقامة جنازة وطنية فى واشنطن للرئيس الأمريكى الراحل جيمى كارتر، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

توفى الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية أمس الأحد.

وأورد مركز كارتر وصحيفة واشنطن بوست وصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن -نقلا عن نجل كارتر- أن الرئيس الأمريكى الأسبق الذى قاد البلاد بين عامى 1977 و1981، توفى بعد ظهر الأحد فى منزله فى بلاينز بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين.

وكان كارتر مزارعا فى حقول الفول السودانى فى ولاية جورجيا، وواجه خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة مشكلات، منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن فى إيران، لكنه توسط فى إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر، وحصل فيما بعد على جائزة نوبل للسلام.