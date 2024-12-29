شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشيد بقرار الوطنية للإعلام حول إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير الأوقاف: القرار يعيد الوقار والوجه المشرق والمشرف لإذاعة القرآن الكريم وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم منبر منير ينطلق من مصر للعالم

أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، بقرار أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإلغاء الإعلانات التجارية من إذاعة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعيد لإذاعة القرآن الكريم وقارها ودورها التنويرى الذى ينطلق من مصر للعالم، واصفًا إياه بالقرار الحكيم الذى يحافظ على رسالة الإذاعة، ويعيد لها وقارها، ويبرز وجهها المشرق الذى طالما مثَّل منبرًا منيرًا ينطلق من مصر إلى العالم.

وأكد وزير الأوقاف تأييده الكامل مع هذا القرار، مشيرًا إلى أنه خطوة إيجابية تستجيب لمطالب جمهور إذاعة القرآن الكريم والمؤسسات الدينية الرسمية، التى طالما اشتكت من تأثير الإعلانات فى طبيعة المحتوى الدينى والروحى للإذاعة.

وأشاد وزير الأوقاف بقرار الهيئة الوطنية للإعلام وقف بث الإعلانات التجارية على إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٥م، معتبرًا أن نقل الإعلانات إلى إذاعات أخرى هو خطوة إيجابية، تهدف إلى تعزيز التركيز على المحتوى الدينى الرفيع الذى تقدمه الإذاعة، بما يؤكد قيم الوسطية والاعتدال ويعزز مكانتها بوصفها منبرًا إذاعيًّا متميزًا.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى قد وافق على توصية لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية بالهيئة، لنقل الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، على أن يُنفذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

وفى هذا السياق، وجه رئيس الهيئة الشكر للمهندس خالد عبد العزيز لدوره الفعّال مع وزارة المالية فى تأمين الدعم المالى اللازم لتغطية أى نقص محتمل فى عوائد هذه الإعلانات؛ ما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإعلامية بمستوى متميز دون تأثر مالى.

يُذكر أن إذاعة القرآن الكريم، التى تأسست عام ١٩٦٤م تُعد منبرًا إعلاميًا عريقًا، إذ يتجاوز عدد مستمعيها ٦٠ مليون مستمع داخل مصر وخارجها. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من جمهور الإذاعة وقادة المؤسسات الدينية، وبخاصة بعد الشكاوى المتكررة من بث الإعلانات التجارية.