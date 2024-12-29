شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية إن الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات ويسعى للقضاء على الأخضر واليابس والقضاء على الدولة الإسلامية فى سبيل تحقيق حلمه ولكن هذا لن يحدث.

وأضاف خلال كلمته بندوة المركز الثقافى الأرثوذكسى بعنوان نهاية عام وبداية عام فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن النقطة الرئيسية التى قامت عليها الأديان هى دعوات المحبة والتسامح ويجب أن يكون هذا شعار عام مضى وعام قادم.

واحتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام، ينظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، صالون ثقافي مميز بعنوان "نهاية عام وبداية عام : التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، بمشاركة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري.

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