شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الرسالات السماوية قامت على الاستسلام والخضوع لله تعالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية أن التكامل والتنوع فى المجتمع لا يتحقق إلا بوجود اختلاف مقدما الشكر للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى لرعاية مؤتمر عن نهاية عام وبداية بحضور رموز الفكر ورجال الدين والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، موضحا أن التسامح والمحبة أساس بناء الإنسان تطبيقا للآية "وتلك الأيام نداولها بين الناس".

وأضاف خلال كلمته بندوة المركز الثقافى الأرثوذكسى بعنوان نهاية عام وبداية عام أن المتأمل فى تاريخ الأنبياء سيجد أن هناك اتفاقا فى أمور كثيرة لأن المنبع واحد والأصل أن الرسالات السماوية قامت على الاستسلام والخضوع لله تعالى، وذلك بنصوص من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.

وذكر أن الأصل أن الإنسان هو المخلوق وباقى الكائنات خلقت من أجله ولذلك نجد أن المجتمعات الفاضلة هى التى تؤسس لقوانين عادلة تؤدى لمجتمع متماسك.

واحتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام، ينظم المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى، صالون ثقافى مميز بعنوان "نهاية عام وبداية عام : التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، بمشاركة *فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتى جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر الجارى، الساعة ٦ مساءً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.