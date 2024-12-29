شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:50 م

أعلنت محافظة الجيزة، غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي العمرانية، لإدارتها دون الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التعليمية.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تابع جهود حي العمرانية في التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة وغير المرخصة وغلقها لما لها من تأثير سلبي على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

وأضافت أنه جرى غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، الأول بشارع عثمان محرم، والثاني بالعمرانية الشرقية أمام مطلع الكوبري، والثالث بشارع استديو الأهرام، لإدارتها دون ترخيص.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.



