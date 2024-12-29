شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العيني يحقق إنجازًا رائدا باعتماد معامل جديدة وفق المواصفات الدولية من (EGAC ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الكلية، حيث أوصى المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) باعتماد معمل الميكروبيولوجي ومعمل باثولوجيا النخاع بمستشفى الأطفال أبو الريش (الياباني)، وذلك تحت إشراف الدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

وأعرب فريق التقييم وفريق الجودة عن تقديرهم الكبير للمجهودات الاستثنائية التي بذلها فريق العمل في كلا المعملين، خاصة أن عملية التقييم تمت بناءً على المواصفة الدولية الجديدة (إصدار 2022)، والتي تتطلب من جميع المعامل الدولية الالتزام بها قبل نهاية عام 2025، ورغم ذلك، نجح المعملان في تحقيق هذه المعايير قبل الموعد المحدد بعام كامل، وهو ما يُعد إنجازًا رائدًا يستحق الإشادة والتقدير.

وتجدر الإشارة إلى أن معمل باثولوجيا النخاع حصل على اعتماده الأول منذ عام 2018، بينما تم اعتماد معمل الميكروبيولوجيا منذ عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، كانت معامل الباثولوجيا الكيميائية التابعة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بمستشفى المنيل الجامعي، الأولى على مستوى الجمهورية في تطبيق المواصفة الجديدة للمجلس الوطني للاعتماد.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نسرين الغرباوي أن الدعم الكبير الذي قدّمه الأستاذ الدكتور حسام صلاح كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الإنجاز، حيث لعبت توجيهاته الدقيقة ومتابعته المستمرة دورًا محوريًا في تمكين فرق العمل من تلبية أعلى معايير الجودة الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح أن هذا الإنجاز يعكس التزام كلية طب قصر العيني والمستشفيات التابعة لها بتقديم خدمات طبية متميزة تواكب أرقى المعايير العالمية. وأعرب عن إعجابه الشديد بالاحترافية والالتزام الصارم بالمعايير الدولية، مما يعزز من مكانة قصر العيني كأحد الصروح الطبية الرائدة على مستوى المنطقة.

يأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية شاملة تسعى إلى ترسيخ مكانة قصر العيني كمركز طبي عالمي يقدم خدمات طبية متميزة ويحقق الريادة في مجال جودة الرعاية الصحية، مع الالتزام المستمر بتطوير الكوادر والتقنيات الطبية وفق أحدث المعايير.