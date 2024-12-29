شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024 ، وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم، حيث شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة .

. اولاً: تشغيل قطارى تاجو القاهرة الأقصر وبالعكس :-

- إعتباراً من من يوم 2025/1/٢٢ يتم تشغيل قطار تالجو رقم 2040من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 20/2/2025 يقوم من القاهرة الساعة 20.15 يصل الأقصر الساعة 5.10 كالجدول المرفق .

- إعتباراً من يوم 23/1/2025 پستم تشغيل قطار تالجو رقم 2041من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 21/2/2025يقوم من الاقصر الساعة 8.30 يصل القاهرة الساعة ۱۷,۲۵ كالجدول المرفق.

ثانياً : تشغيل قطاري ۱۹۳۷/۱۹۳۸ ثالثة مكيفة القاهرة / 1 أسوان وبالعكس :

- إعتباراً من يوم 22 / 1/ 2025 يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 20 / 2/ 2025 يقوم من القاهرة الساعة22.40 يصل أسوان الساعة 11.50 كالجدول المرفق وبالتركيب الآتي: الجرار - عربة قوي -عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١- عربة ثالثة مكيفة بوفيه رقم (٥) - عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،۹

إعتباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم التشغيل قطار ١٩٣٧ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار ۱۹۳۸ لاسوان أعلاه .

ثالثاً: تشغيل قطاري ۱۹۳۹/١٩٤٠ ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان وبالعكس :

إعتباراً من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبرابر ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱٢,٣٠ كالجدول المرفق

وبالتركيب الآتي : الجرار عربة قوي عربات ثالثة مكيفة أرقام ٤،٣،٢،١ عربية ثالثة مكيفة بوفيه رقم (2) ، عربات ثالثة مكيفة أرقام ۹،۸،۷،٦

إعباراً من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يسلم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١٠,٢٥ وبالتركيب الوارد به قطار ١٩٤٠ أسوان أعلاه كالجدول المرفق

. رابعاً: قطاعي المسافات الطويلة/ تشغيل - تسويق ومبيعات وخدمة العملاء الصيانة والدعم الفني ومناطق القاهرة والوسطى والجنوبية والتشغيل على الشبكة بهم ومراكز التحكم في الحركة المركزية بها ( المراقبة المركزية ) ومركز التحكم في الحركة المركزية (SPG) وإدارة شركة ابيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومحطات القاهرة أسوان الاستعداد لهذا التشغيل.